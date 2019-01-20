Джима пропустит этап Кубка мира в Антхольце - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон20 января 2019 12:37Источник: Федерация биатлона УкраиныАвтор: Спирин Дмитрий

Джима пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин сообщил, что лидер команды Юлия Джима не выступит на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Юлия Джима точно пропускает Антхольц. В Италии будет бежать Юлия Журавок. Теперь она с командой, поэтому будет участвовать в заокеанских этапах.

По Лене Пидгрушной вопрос еще открыт. Возможно, спринтерскую гонку побежит для оценки ее состояния. Сестры Семеренко и Меркушина останутся на сборе в Антхольце и будут готовиться на Европу, – сказал Прокунин.

Шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце пройдет с 24 по 27 января.

#джима юлия#кубок мира по биатлону#прокунин андрей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта