Джима пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Биатлон 20 января 2019 12:37 Источник: Федерация биатлона Украины Автор: Спирин Дмитрий

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин сообщил, что лидер команды Юлия Джима не выступит на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Юлия Джима точно пропускает Антхольц. В Италии будет бежать Юлия Журавок. Теперь она с командой, поэтому будет участвовать в заокеанских этапах.

По Лене Пидгрушной вопрос еще открыт. Возможно, спринтерскую гонку побежит для оценки ее состояния. Сестры Семеренко и Меркушина останутся на сборе в Антхольце и будут готовиться на Европу, – сказал Прокунин.

Шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце пройдет с 24 по 27 января.