Гросс – о ситуации с Логиновым: После того как спортсмен отбыл наказание, он может выступать наравне с остальными - Советский спорт
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Биатлон21 января 2019 14:08Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Гросс – о ситуации с Логиновым: После того как спортсмен отбыл наказание, он может выступать наравне с остальными

Немецкий тренер по биатлону Рикко Гросс прокомментировал ситуацию с россиянином Александром Логиновым, который в последнее время подвергся критике.

«Время от времени СМИ вспоминают, что Александр был уличен в употреблении запрещенного препарата. Да, был случай употребления допинга, но за это Логинов уже отбыл свою двухлетнюю дисквалификацию. Это не единственный раз, когда спортсмены сдавали положительные допинг-пробы, отбывали дисквалификацию, а затем возвращались в спорт. Не так важно, откуда они были родом — из Скандинавии, Германии или другой страны, — всем было разрешено вернуться. Именно поэтому в спорте высоких достижений существует система дисквалификации за такие нарушения. После того как спортсмен отбыл свое наказание, он может выступать наравне с остальными.

До настоящего момента сезон складывается для Саши просто отлично, и второе место в общем зачете Кубка мира выглядит впечатляюще. Особенно приятно видеть, какой стабильной стала стрельба Логинова по сравнению с прошлым сезоном», - цитирует Гросса «Р-Спорт».

В текущем сезоне Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая только норвежцу Йоханнесу Бе.

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