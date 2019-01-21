Виктория Сливко: Когда уходила с рубежа, показалось, что Хогберг тоже попала, и надо с ней бороться

Биатлон 21 января 2019 14:13 Источник: АСН «Тюменская Арена» Автор: Липкин Антон

Российская биатлонистка выиграла две гонки на этапе Кубка IBU в Арбере.

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свою победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

«На последней стойке мы начали стрелять вчетвером, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова 24-летней Сливко. – Я закрыла все мишени, и когда уходила с рубежа, то мне показалось, что шведка Элизабет Хогберг тоже попала, и надо с ней бороться. Поэтому сразу же включилась и начала работать.

Но на подъеме тренер мне подсказал, что соперницы зашли на штрафные круги и можно сильно не упираться – все под контролем».

Напомним, в субботу Сливко выиграла в Арбере спринтерскую гонку, а на следующий день – гонку преследования. В общем зачете Кубка IBU она идет на третьем месте, уступая только двум биатлонисткам из Швеции – Ингеле Андерссон и Элизабет Хогберг.