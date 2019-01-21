Пихлер передал IBU информацию о ложных свидетельствах Родченкова в деле о допинге в российском спорте - Советский спорт
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Биатлон21 января 2019 15:12Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Пихлер передал IBU информацию о ложных свидетельствах Родченкова в деле о допинге в российском спорте

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер, работающий сейчас со шведской командой, передал в Международный союз биатлонистов (IBU) информацию о ложных свидетельствах информатора WADA Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте.

Ранее Пихлер сообщал, что собирался подробно рассказать, почему считает лживыми заявления Родченкова. «Удивлен и разочарован тем, что никто не спрашивает его о том, что на самом деле происходило в России», - заявлял немецкий специалист.

Как сообщает ТАСС, Пихлер, как и обещал, передал в IBU информацию про Родченкова.

Напомним, специалист работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год.

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