Пихлер передал IBU информацию о ложных свидетельствах Родченкова в деле о допинге в российском спорте

Биатлон 21 января 2019 15:12 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер, работающий сейчас со шведской командой, передал в Международный союз биатлонистов (IBU) информацию о ложных свидетельствах информатора WADA Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте.

Ранее Пихлер сообщал, что собирался подробно рассказать, почему считает лживыми заявления Родченкова. «Удивлен и разочарован тем, что никто не спрашивает его о том, что на самом деле происходило в России», - заявлял немецкий специалист.

Как сообщает ТАСС, Пихлер, как и обещал, передал в IBU информацию про Родченкова.

Напомним, специалист работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год.