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Биатлон21 января 2019 16:59Источник: URA.RUАвтор: Спирин Дмитрий

Шипулин официально объявил о желании стать депутатом Госдумы

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России».

- В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз («Единой России»), которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу.

Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена.

Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев мое решение участвовать в праймериз поддержал, - цитирует Шипулина портал Ura.ru.

Напомним, Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры по ходу текущего сезона.

#шипулин антон
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