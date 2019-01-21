Шипулин официально объявил о желании стать депутатом Госдумы

Биатлон 21 января 2019 16:59 Источник: URA.RU Автор: Спирин Дмитрий

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России».

- В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз («Единой России»), которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу.

Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена.

Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев мое решение участвовать в праймериз поддержал, - цитирует Шипулина портал Ura.ru.

Напомним, Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры по ходу текущего сезона.