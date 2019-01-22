Лаура Дальмайер: Выступление на чемпионате мира – теперь моя главная цель

Биатлон 22 января 2019 16:42 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер определилась с главной целью на сезон.

Двукратная олимпийская чемпионка пропускала стартовые этапы Кубка мира из-за болезни.

«Хочется принять участие как можно в большем количестве стартов. Но для этого я, в первую очередь, слушаю свой организм. Здоровье всегда на первом месте. Сейчас предстоит этап в Антхольце, и я надеюсь, что там буду чувствовать себя увереннее.

В этом году чемпионат мира пройдет относительно поздно — в середине марта, так что мне повезло. Выступление в Эстерсунде — теперь моя главная цель. Очень сложно что-то загадывать, ведь еще недавно я допускала мысль, что мне придется пропустить чемпионат мира. Хотя бы потому, что попросту не смогу набрать форму и отобраться в команду», - цитирует Дальмайер News.ru.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта 2019 года в шведском Эстерсунде.