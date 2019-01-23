IBU не принял жалобу Драчева на критику иностранных спортсменов в адрес Логинова - Советский спорт
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Биатлон23 января 2019 11:08Источник: NRK.noАвтор: Сметанникова Дарья

IBU не принял жалобу Драчева на критику иностранных спортсменов в адрес Логинова

Российский биатлонист Александр Логинов подвергся критике после победы в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Международный союз биатлонистов отверг жалобу президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева на критику иностранных спортсменов в адрес Логинова. Об этом сообщает NRK.

Напомним, российский биатлонист в 2013 году отбывал двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного вещества.

Логинова после победы на этапе Кубка мира критиковали такие спортсмены как Мартен Фуркад, Уле-Эйнар Бьорндален, Себастьян Самуэльссон и другие.

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