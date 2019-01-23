IBU не принял жалобу Драчева на критику иностранных спортсменов в адрес Логинова

Биатлон 23 января 2019 11:08 Источник: NRK.no Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Александр Логинов подвергся критике после победы в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Международный союз биатлонистов отверг жалобу президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева на критику иностранных спортсменов в адрес Логинова. Об этом сообщает NRK.

Напомним, российский биатлонист в 2013 году отбывал двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного вещества.

Логинова после победы на этапе Кубка мира критиковали такие спортсмены как Мартен Фуркад, Уле-Эйнар Бьорндален, Себастьян Самуэльссон и другие.