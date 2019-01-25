Самуэльссон не выступит в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце из-за кишечной инфекции

Биатлон 25 января 2019 15:34 Автор: Сметанникова Дарья

Проблемы также возникли у шведских биатлонистов Пеппе Флеминга и Линна Перссона.

Себастьян Самуэльссон из Швеции сообщил, что не примет участия в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Сейчас я здоров, но позавчера меня тошнило ночью, поэтому я потерял много энергии. Проблемы возникли из-за еды в отеле. У спортсменов из сборной Финляндии, которые живут в одном отеле с нами, такие же симптомы. В следующим году нам надо поселиться в другом месте перед чемпионатом мира», - приводит слова Самуэльссона Sveriges Radio.

Спринт в Антхольце у мужчин состоится сегодня, 25 января, в 16:20 мск.