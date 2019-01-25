Йоханнес Бе выиграл спринт в Антхольце, россиян нет в топ-20 - Советский спорт
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Биатлон25 января 2019 17:43Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Йоханнес Бе выиграл спринт в Антхольце, россиян нет в топ-20

В Антхольце состоялся мужской спринт в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в спринте праздновал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Второе место занял его соотечественник Эрлен Бьонтегорд. Тройку лучших замкнул француз Антонин Гигонна.

Отметим, что француз Мартен Фуркад занял четвертое место.

Лучшим из российских биатлонистов стал Евгений Гараничев, который показал 21-й результат. Александр Логинов финишировал 26-м, Александр Поварницын – 30-й, Матвей Елисеев – 39-й, Дмитрий Малышко – 52-й, Эдуард Латыпов – 98-й.

Антхольц (Италия). Кубок мира. 6-й этап. Мужчины. Спринт 10 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (0+1)

1 (21.43,4)

23.53,9

2

Эрлен Бьонтегорд (Норвегия)

0 (0+0)

7 (+28,6)

+17,5

3

Антонин Гигонна (Франция)

1(0+1)

5 (+15,9)

+20,2

4

Мартен Фуркад (Франция)

0 (0+0)

10 (+33,5)

+21,3

5

Симон Эдер (Австрия)

1 (0+1)

8 (+29,6)

+23,9

…21

Евгений Гараничев (Россия)

2 (0+2)

18 (+47,0)

+1.15,1

…26

Александр Логинов (Россия)

3 (1+2)

13 (+39,4)

+1.22,3

…30

Александр Поварницын (Россия)

1 (0+1)

45 (+1.25,7)

+1.29,3

…39

Матвей Елисеев (Россия)

3 (1+2)

20 (+51,9)

+1.41,1

…52

Дмитрий Малышко (Россия)

3 (1+2)

44 (+1.25,3)

+2.02,7

…98

Эдуард Латыпов (Россия)

5 (2+3)

68 (+1.52,0)

+3.49,4

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