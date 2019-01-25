Биатлон 25 января 2019 17:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Йоханнес Бе выиграл спринт в Антхольце, россиян нет в топ-20

В Антхольце состоялся мужской спринт в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.