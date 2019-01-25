Артем Истомин: Над сборной Россией словно туча нависла

Биатлон 25 января 2019 18:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Старший тренер сборной России по биатлону Артем Истомин прокомментировал итог спринта на этапе Кубка мир в Антхольце.

Лучшим из россиян в спринте финишировал Евгений Гараничев, ставший 21-м.

«Над нами туча словно нависла, у команды не получилось ничего сделать. Гараничев и Елисеев показали свою скорость. Логинов? У него есть факторы, влияющие на работу, если захочет — сам расскажет. Латыпов? Он может больше, чем показал в спринте. Не все связано со стрессом, Эдуард хочет показать результат, но не получается», - цитирует Истомина «Матч ТВ».

Отметим, что ни один из российских биатлонистов не отстрелял на ноль.