Рикко Гросс: Логинов наверняка себя еще покажет

Биатлон 25 января 2019 19:35 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка мира в Антхольце.

Российский биатлонист Александр Логинов занял в спринте 26-е место, допустив три промаха на огневых рубежах.

«Мне понравился Логинов. В прошлом году, когда я работал с российской командой, он гораздо чаще промахивался, так что в его стрельбе я вижу определенный прогресс. Спринт сложился для него не совсем удачно, но я не рекомендовал бы делать далеко идущие выводы по результатам одного уик-энда.

Саня в хорошей форме, достаточно силен ментально и наверняка себя еще покажет. Кстати, я бы еще заметил, что мы рассматриваем результаты на фоне невероятно высокой готовности всей норвежской и всей французской команды. Возможно, даже слишком высокой. Не берусь судить, опасно ли столь раннее вхождение в форму при том, что до начала чемпионата мира еще больше месяца. Кто был прав, покажет чемпионат», - цитирует Гросса «Р-Спорт».