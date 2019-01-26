Виталий Норицын: Сегодня некоторые спортсменки допустили просто-таки непозволительное количество промахов

Биатлон 26 января 2019 18:23 Источник: «РИА Новости»

Старший тренер национальной команды Виталий Норицын подвел итоги преследования в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве.

- Сегодня некоторые спортсменки допустили просто-таки непозволительное количество промахов. Света Миронова не сумела правильно оценить обстановку на первом рубеже, а после того, как пробежала четыре штрафных круга, уже не смогла собрать себя психологически. Лариса Куклина показала хороший ход и в целом, конечно же, набирает обороты, а вот Катя (Юрлова-Перхт) за две стрельбы стоя так и не сумела поймать удобное для себя положение, - приводит слова Норицына РИА «Новости».

Напомним, что победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Ирина Старых стала 13-й, Лариса Куклина заняла 27-е место, Екатерина Юрлова-Перхт — 36-е, Светлана Миронова — 43-е.