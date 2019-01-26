Александр Логинов: В таких условиях стрельбу с одним промахом можно назвать хорошей

Биатлон 26 января 2019 19:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

— Чем довольны?

— С таким ветром — стрельбой. Думаю, что в таких условиях стрельбу с одним промахом можно назвать хорошей, но надо пытаться работать на ноль. Тем более промах был мой. Немножко поддернуло на ветру, чуть-чуть не удержал.

— На последнем круге были очень близко приблизились к французам, но они потом опять ушли. Это они прибавили или вы подустали?

— Когда я уходил за Пайффером в секундах 3-4, сначала французов не видел. Когда вышел на первый пологий подъем, то их увидел. Не стал отсиживаться, пытался не то что догонять, но по максимуму приблизиться к ним. Конечно, по трассе тоже ветер гуляет. Протащил Пайффера. Мы приближались, но когда они начали разбираться между собой, там уже тяжелее было.

— Какая тактика была на последнем круге?

— А какая тактика может быть? Просто из последних сил стараешься показать максимальный результат. Когда у них 15 секунд преимущества, конечно, хотелось приблизиться. Надо по максимуму использовать свои шансы. Поэтому не стал отсиживаться за Пайфером и пошел просто вперед, - передает слова Логинова «Матч ТВ».

Добавим, что по итогам гонки Логинов занял седьмое место.