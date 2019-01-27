Виталий Норицын: Камнем преткновения для Юрловой стала стрельба стоя

Биатлон 27 января 2019 18:24 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российские биатлонистки не попали в топ-15 в масс-старте в Антерсельве.

Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление российских биатлонисток в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.

Лучшей в команде стала Светлана Миронова, занявшая 18-е место. Следом за ней финишировала Екатерина Юрлова-Перхт. А Ирина Старых показала 22-й результат.

«В стойке у Юрловой-Перхт были габаритные промахи в основном, дальше не передавали данные, – приводит слова Норицына официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Но камнем преткновения стала стрельба стоя. Это контактная гонка, разрыв с лидерами нельзя делать, нужно работать в группе.

Ирина Старых? Тут картинка из декабря, она не выдерживает. Сейчас у нас месяц, чтобы подготовиться к чемпионату мира.

Светлана Миронова? Стойка не получилась, в стрельбе лежа был один обидный габаритный промах. Она начала акклиматизироваться, ей приходится тяжело. Ей нужен свой период акклиматизации».