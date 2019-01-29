Павел Ростовцев: Видно, что Логинов в порядке

Биатлон 29 января 2019 08:31 Источник: Team Russia Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист ни разу не попал в число призеров на этапе Кубка мира в Антерсельве.

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался о форме российского биатлониста Александра Логинова, который на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве ни разу не попал в число призеров.

«Радует, что у Саши есть ход, – приводит Team Russia слова Ростовцева. – Стрельбу гораздо проще вернуть, чем скорость на лыжне. Видно, что Логинов в порядке – состояние может варьироваться от старта к старту, но прогресс по сравнению с прошлым годом заметен. Средний уровень у него очень высок. Когда чуть лучше самочувствие и лыжи катят, он показывает прекрасные результаты.

Думаю, Саше нужно успокоиться, не терзаться тем, что у него были недочеты по стрельбе. Главная задача – психологически это скомпенсировать и с уверенностью в себе подходить к чемпионату мира».

Напомним, чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 6 по 17 марта в Эстерсунде.