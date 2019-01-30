Вольфганг Пихлер: Жив ли Родченков? Можно предположить, что угодно

Биатлон 30 января 2019 15:07 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал обвинения российских биатлонистов в употреблении допинга.

Вольфганг Пихлер, работающий сейчас со шведской командой, передал в Международный союз биатлонистов (IBU) информацию о ложных свидетельствах информатора WADA Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте.

«Могу сказать: за все время моей работы в России у меня ни разу не возникло повода задуматься о том, что мы что-то делаем не так. Каждый божий день я лично проверял и анализировал огромное количество информации, включая биохимические показатели крови. Если бы заметил что-либо странное или аномальное, то первым бы забил тревогу. Поэтому всегда повторял и буду повторять: все мои спортсмены были абсолютно чисты. Я в это верю.

Понятно, что я не профессионал в том, что касается всех этих расследований, но есть логика, о чем я тоже много раз говорил. Какие махинации могли быть, когда моя команда проводила почти все тренировочные сборы в Европе? Какие махинации могли быть у Ольги Зайцевой, которая даже в Россию между сборами не возвращалась – жила с мужем в Бельгии? Нас и проверяли-то исключительно западные лаборатории. И Родченков будет утверждать, что Зайцева только на допинге и бегала? Кто здесь нечестно играет? IBU? WADA? Лаборатории, которые ни разу не нашли ничего подозрительного? Или все-таки Родченков врет?

Жив ли он? Мне не очень близки темы ЦРУ или ФСБ, но когда игроками на том или ином поле являются эти организации, можно предположить что угодно», - цитирует Пихлера РИА Новости.

Напомним, специалист работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год.