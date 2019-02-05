Заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР пройдет в конце февраля

Биатлон 05 февраля 2019 12:22 Источник: IBU Автор: Липкин Антон

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года.

Очередное заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению Союза биатлонистов России (СБР) состоится в конце февраля в Москве, сообщается в пресс-релизе IBU.

Председатель Независимой антидопинговой рабочей группы выступил с докладом на заседании исполкома IBU в Вене, в котором выразил удовлетворение тем, что эксперты WADA извлекли из Московской антидопинговой лаборатории базу данных допинг-проб российских спортсменов за период 2011-2015 годов.

Также представители IBU подтвердили, что СБР принял критерии IBU по восстановлению, и плодотворный диалог между сторонами будет продолжен. Следующее заседание исполкома запланировано на 11 марта во время чемпионата мира в Эстерсунде.

Напомним, СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. В середине ноября прошлого года была создана рабочая группа по восстановлению, в которую вошли представители IBU, СБР, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского комитета России (ОКР). После этого IBU составил список из 12 критериев для восстановления СБР.