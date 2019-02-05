Наталья Гусева: Российские биатлонистки хорошо подготовятся к чемпионату мира - Советский спорт
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Биатлон05 февраля 2019 13:03Источник: News.ruАвтор: Липкин Антон

Наталья Гусева: Российские биатлонистки хорошо подготовятся к чемпионату мира

Турнир пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Призер чемпионата мира Наталья Гусева высказалась о том, на что могут претендовать российские биатлонистки на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Наша сборная девчонок мне симпатична, – приводит News.ru слова Гусевой. – Я переживаю за каждую, болею за эту команду. Кто-то не справляется из-за нехватки опыта, но и мы не идеально выступали, и случались провалы. Тем не менее команда дееспособна.

Думаю, к чемпионату мира они подготовятся хорошо. Без медалей мы их домой не ждем».

Напомним, в нынешнем сезоне у женской сборной России две медали на этапах Кубка мира: золото в эстафете в Оберхофе и бронза Екатерины Юрловой в спринте в Хохфильцене.

Чемпионат мира пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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