Владимир Драчев: 5 февраля вечером оружие будет доставлено в Кэнмор

Биатлон 05 февраля 2019 16:08 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

Российские биатлонисты прибыли в Канаду без винтовок.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил ситуацию с оружием российской сборной, которая прибыла на североамериканские этапы Кубка мира без винтовок.

«Все необходимые документы, связанные с провозом биатлонных винтовок на территорию США и Канады были оформлены и своевременно поданы организаторам североамериканских этапов, – приводит слова Драчева официальный сайт союза. – СБР также поставил хозяев организаторов в известность о маршруте следования команды на седьмой этап Кубка мира. Этот маршрут: Москва – Лос-Анджелес – Калгари.

2 февраля, за сутки до вылета команды, организаторы уведомили нас, что не успевают оформить разрешение на провоз оружия в Канаду через территорию США и рекомендовали нам прибыть из Москвы прямо в Канаду. Обменять билеты мы не успевали, и потому было принято решение о том, что оружие будет доставлено в Кэнмор отдельно.

5 февраля утром оно отправится в Канаду и пятого к вечеру должно прибыть в расположение сборной. На официальную тренировку команда выйдет со своими винтовками».

Напомним, этап в Кэнморе стартует 7 февраля мужской индивидуальной гонкой.