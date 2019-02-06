IBU получил обновленную информацию по допинговым делам Слепцовой и Устюгова

Биатлон 06 февраля 2019 12:37 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) получил обновленную информацию по допинговым делам четырех российских спортсменов.

IBU в августе 2018 года проинформировал Союз биатлонистов России (СБР) о нарушении антидопинговых правил Светланой Слепцовой, Евгением Устюговым, Александром Печенкиным и Александром Чернышовым.

«Председатель независимой рабочей группы IBU по борьбе с допингом выступил с докладом и представил обновленную информацию по 13 случаям, которые рассматриваются антидопинговой панелью», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

Помимо четырех российских биатлонистов в деле присутствуют имена еще девяти казахстанских спортсменов: Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина-Уссанова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов, Василий Поткорытов.