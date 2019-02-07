Гараничев первым из россиян побежит индивидуальную гонку в Кэнморе

7 февраля в канадском Кэнморе состоится индивидуальная гонка у мужчин в рамках седьмого этапа Кубка мира.
Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовые номер. Александр Поварницын стартует 21-м, Александр Логинов – 24-м, Сергей Корастылев – 50-м, Эдуард Латыпов – 76-м, Юрий Шопин – 93-м.
Отметим, что из-за сильных морозов в Кэнморе индивидуальная гонка пройдет в сокращенном формате – вместо 20 км будет 15. Вместо одной минуты штрафа к результату спортсмена, допустившего промах, будет добавлено 45 секунд.
Гонка начнется в 22:20 мск.