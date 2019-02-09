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Биатлон09 февраля 2019 01:06Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Сергей Белозеров: Мы довольны сегодняшними результатами

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров – о бронзовой медали в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

– Мы довольны сегодняшними результатами. Как вы знаете, погода усложнилась: к морозу, который сегодня был на грани фола, -17,5 градусов, добавился порывистый ветер. Несмотря на это все не ушли в круги наши спортсмены и добились неплохого результата. Гонку могли отменить, но после беседы с ребятами было понятно, что они все-таки хотят бежать.

Что касается очередности выхода на дистанцию, то вчера мы экспериментировали, прикидывали, что первыми могут побежать опытные спортсмены, чтобы создать преимущество.

Потом остановились на более прагматичном варианте: Гараничев и Логинов имели возможность исправлять ошибки молодых спортсменов, которых, к нашей радости, было совсем немного, – приводит слова Белозерова «Матч ТВ».

#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону
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