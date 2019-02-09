Лейсан Бикташева: В целом получился неплохой дебют в эстафетных гонках

Сборная России заняла десятое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе.
Российская биатлонистка Лейсан Бикташева оценила свое выступление на третьем этапе эстафеты в Кэнморе.
«В целом получился неплохой дебют в эстафетных гонках, – приводит слова 25-летней Бикташевой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Конечно, стрельба и ход еще оставляют желать лучшего. Было время, когда немного волновалась, но все быстро прошло.
Старалась отыграть отставание, но дыхалки не хватило: перед стрельбой немного запыхалась, из-за этого сбился ритм».
Напомним, Бикташева ушла на дистанцию 14-й, использовала два дополнительных патрона на каждом рубеже и передала эстафету Ульяне Кайшевой на 13-м месте. В итоге, сборная России стала десятой.
В ночь с воскресенья на понедельник в Кэнморе пройдет женский спринт.