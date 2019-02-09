Ульяна Кайшева: Просто выйти на гонку и дойти до финиша уже было героизмом - Советский спорт
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Биатлон09 февраля 2019 09:48Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Ульяна Кайшева: Просто выйти на гонку и дойти до финиша уже было героизмом

Женская сборная России заняла десятое место в эстафете в Кэнморе.

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвела итоги женской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе.

«Просто выйти сегодня на гонку и дойти до финиша было уже героизмом, – приводит слова 24-летней Кайшевой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Ветер постоянно пронизывал, количество одежды тут не имело никакого значения, хоть две шапки надевай. Обмотала тейпом пальцы, это мне помогло при стрельбе. Было интересно бороться со спортсменками, которые были рядом, а об общем положении команды мне не говорили.

Я никого не видела из команды до гонки, только Бикташеву, которая передала мне эстафету – пока другие бежали мы старались быть в тепле. Сегодня будет собрание, напомню еще раз всем девчонкам, что ничего страшного не произошло, со всяким могло такое случиться, тем более, сегодня были такие трудности».

Напомним, Валерия Васнецова на первом этапе зашла на штрафной круг и передала эстафету на 16-м месте. В итоге, Маргарита Васильева, Ульяна Бикташева и Кайшева подняли команду на десятую позицию.

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