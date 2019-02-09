Александр Привалов: Логинов и Гараничев прибавляют в движении от этапа к этапу

Биатлон 09 февраля 2019 09:57 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Мужская сборная России заняла третье место в эстафете в Кэнморе.

Бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов после мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Кэнморе оценил форму Александра Логинова и Евгения Гараничева.

«Они прибавляют в движении от этапа к этапу, – приводит ТАСС слова Привалова. – Это отрадно, поскольку они оправдывают ту методику, которой пользовались в этом году в рамках подготовительного периода. Думаю, что к чемпионату мира они будут выглядеть еще лучше.

Эстафета принесла большую радость. Конечно, сложно было бороться с норвежцами, у которых был основной состав. Если бы не промазали Гараничев и Логинов, то можно было бороться и за второе место. Молодые ребята ходом проигрывали, но понадежней были в стрельбе».

Напомним, сборная России в составе Гараничева, Эдуарда Латыпова, Логинова и Александра Поварницына заняла третье место в эстафете, пропустив вперед команды Норвегии и Франции.