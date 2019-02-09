Лукашенко – о биатлонистах: И винтовки им дадим, и пулеметы — что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну

Биатлон 09 февраля 2019 16:57 Источник: «Прессбол» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен результатами белорусских биатлонистов.

«Нам надо лыжи, чтобы подготовить спортсменов. А когда подготовим таких, как наши Даша Домрачева и Надя Скардино, найдем тысячу пар и выберем лучшие, главное, чтобы они бегали.

И винтовки им дадим, и пулеметы, и гранатометы — что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну. Как сейчас выступают наши биатлонисты? Это позор. Такого еще не было. Я сказал Даше и Наде: надо возвращаться обратно», — цитирует Лукашенко Прессбол.

Напомним, летом 2018 года Домрачева и Скардино объявили о завершении карьеры.