Лукашенко – о биатлонистах: И винтовки им дадим, и пулеметы — что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну - Советский спорт
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Биатлон09 февраля 2019 16:57Источник: «Прессбол»Автор: Сметанникова Дарья

Лукашенко – о биатлонистах: И винтовки им дадим, и пулеметы — что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен результатами белорусских биатлонистов.

«Нам надо лыжи, чтобы подготовить спортсменов. А когда подготовим таких, как наши Даша Домрачева и Надя Скардино, найдем тысячу пар и выберем лучшие, главное, чтобы они бегали.

И винтовки им дадим, и пулеметы, и гранатометы — что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну. Как сейчас выступают наши биатлонисты? Это позор. Такого еще не было. Я сказал Даше и Наде: надо возвращаться обратно», — цитирует Лукашенко Прессбол.

Напомним, летом 2018 года Домрачева и Скардино объявили о завершении карьеры.

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