Владимир Драчев: Все бы сборные приехали в Северную Америку полными составами в конце сезона

Биатлон 14 февраля 2019 11:23 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Седьмой и восьмой этапы принимают Кэнмор и Солт-Лейк-Сити.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о проведении этапов Кубка мира в Северной Америке.

«Сокращать не надо, но поменять местами этапы желательно, чтобы это было не перед чемпионатом мира, – приводит слова Драчева телеканал «360°». – Здесь красивейшие места. Плюс это все-таки Кубок мира, а не Европы, поэтому проводить надо и там. Но все-таки время надо выбрать более правильное, чтобы всем было удобно, все бы сборные приехали полными составами на финальные этапы.

Понятно, что пока там не все, как в Европе, у них нет практики проведения соревнований. Пока там 200 человек зрителей. Приехав в ту же Тюмень или Ханты-Мансийск, мы получим 40-50 тысяч зрителей. Но в Северной Америке хотят развивать биатлон».

Напомним, седьмой этап Кубка мира прошел в Кэнморе (Канада), однако из-за сильных морозов организаторы отменили спринтерские гонки. С 14 по 17 февраля восьмой этап примет Солт-Лейк-Сити (США).