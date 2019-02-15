Иван Черезов: биатлон укрепляет славу нашего оружия

Биатлон 15 февраля 2019 10:26 Источник: «Советский спорт»

Глава Федерации биатлона Удмуртии ответил на вопросы "Советского спорта"

Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов рассказал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи о том, как выходов из республики будут продвигать важные российские бренды:

- Биатлон - прекрасный способ укреплять славу нашего оружия. Пять человек из Удмуртии постоянно в составе сборной, регулярно участвуют в международных соревнованиях. Думаю, что в связи с празднованием в этом году 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова мы подумаем о том, чтобы наши спортсмены выступали с соответствующей символикой, - рассказал Иван Черезов.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнером спортивной программы форума.