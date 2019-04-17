Анфиса Резцова: Кристина будет выступать только за сборную России Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала заявление, что ее дочь Кристина может сменить спортивное гражданство.

«Никакой смены гражданства для Кристины мы не планируем. И до сведения президента Федерации биатлона Владимира Драчева хочу донести: Кристина будет выступать только за сборную России. Мы с мужем рассматривали разные варианты ее будущего, но наша дочь не видит себя в составе сборной какой-либо другой страны.

Однако мы хотим, чтобы к следующему сезону Кристина готовилась в группе мужчин. Я сама когда-то работала рядом с парнями под руководством тренера Владимира Барнашова, и это привело меня к успеху.

Кристина — фанат биатлона, редкая трудяга. Поверьте, я говорю это не потому, что Кристина — моя дочь. Ей на днях исполнится 22, но она давно была готова попробовать свои силы во взрослых гонках на международном уровне. А ей не доверяют. Вот за что обидно! А на Россию мы обижаться не собираемся», - цитирует Резцову газета "Труд".

