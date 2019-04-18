Правление СБР положительно оценило выступление сборной России Правление СБР проходило 16-17 апреля в Москве.

Правление Союза биатлонистов России положительно оценило итоги выступления сборной России в минувшем сезоне, сообщает ТАСС.

«Выступление было оценено правлением положительно», – заявил президент СБР Владимир Драчев.

Напомним, в сезоне 2018/2019 мужская и женская команды заняли четвертое место в Кубке наций.

Лучший в мужской сборной Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира. Также на счету 27-летнего биатлониста серебро чемпионата мира в спринте, а в эстафете сборная России завоевала бронзу.

У женщин лучший результат в общем зачете показала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место. Кроме того, она стала второй в масс-старте на чемпионате мира.

Три медали на чемпионате мира – это лучший результат для российского биатлона с 2011 года.

Добавим, что правление СБР проходило 16-17 апреля в Москве.