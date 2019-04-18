СБР сделал официальное заявление по поводу дисквалификации Буртасова и Корнева

«ООО ФБ «Союз биатлонистов России» действуя на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» принял решение в отношении биатлонистов Максима Буртасова и Алексея Корнева.
СБР признал нарушение обоими спортсменам пункта 2.4 «Общероссийских антидопинговых правил» («Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении»). В связи с этим к обоим спортсменам применена санкция в виде дисквалификации сроком на 1 год, начиная с даты вынесения решения – 11 апреля 2019 года.
Союз биатлонистов России подтверждает свою непримиримую позицию в отношении нарушений правил ВАДА (РУСАДА) и будет в дальнейшем тесно сотрудничать с обеими организациями в области профилактики и борьбы с допингом», - говорится в сообщении организации.
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