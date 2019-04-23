Дмитрий Пидручный: В столовой просто достал телефон в сборной Украины – пять евро в кассу

Дмитрий Пидручный на чемпионате мира 2019 года завоевал золотую медаль в гонке преследования.
«У нас есть правило, что использовать телефон в столовой запрещено. Просто достал телефон — сразу пять евро в кассу. Кстати, очень классное правило, телефон вообще никто не носит в столовой. У девушек такого правила нет, поэтому когда они достают телефон, для нас это такая дикость. Много людей поскидывали по пять евро, я как-то не скидывал. Юрай Санитра (тренер национальной команды) больше всех скинул», - цитирует Пидручного XSport.
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