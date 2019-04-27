Объявлен расширенный состав сборной России по биатлону

Как стало известно «Советскому спорту», правление СБР утвердило и согласовало с Министерством спорта РФ списки основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки.
В состав сборных команд включены:
Мужчины
Основная команда – Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.
Резервная команда – Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.
Женщины
Основная команда – Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова.
Резервная команда – Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.