Объявлен расширенный состав сборной России по биатлону - Советский спорт
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27 апреля 2019 11:20Биатлон

Объявлен расширенный состав сборной России по биатлону

Первый сбор начнется 14 мая в Алтайском крае.

Как стало известно «Советскому спорту», правление СБР утвердило и согласовало с Министерством спорта РФ списки основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки.

В состав сборных команд включены:

Мужчины

Основная команда – Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

Резервная команда – Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

Женщины

Основная команда – Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова.

Резервная команда – Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

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