Должность председателя тренерского совета СБР станет назначаемой - Советский спорт
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02 мая 2019 15:22БиатлонСпирин Дмитрий

Должность председателя тренерского совета СБР станет назначаемой

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что должность председателя тренерского совета СБР перестанет быть выборной.

«Правлением СБР внесены изменения, в том числе в положение о тренерском совете. Должность председателя тренерского совета будет не выборной, а назначаемой правлением по представлению президента. Также у президента и правления будет право как назначать, так и снимать с должности это лицо.

Однако решение о снятии конкретно Максима Кугаевского и назначение другого председателя не принималось.

Было и еще одно изменение. Ранее ведущие регионы имели право делегировать по два человека на тренерский совет, но на заседании правления никто не смог дать определение, какой регион считать ведущим.

С учетом размытости формулировки решено оставить демократическое право каждого региона делегировать на тренерский совет по одному представителю. Иначе дело попахивало бы неравноправием», – рассказал Нуждов.

Действующий председатель тренерского совета Максим Кугаевский отказался от комментариев.

«За кресло я не держусь», – отметил Кугаевский.

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