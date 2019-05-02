Должность председателя тренерского совета СБР станет назначаемой

«Правлением СБР внесены изменения, в том числе в положение о тренерском совете. Должность председателя тренерского совета будет не выборной, а назначаемой правлением по представлению президента. Также у президента и правления будет право как назначать, так и снимать с должности это лицо.
Однако решение о снятии конкретно Максима Кугаевского и назначение другого председателя не принималось.
Было и еще одно изменение. Ранее ведущие регионы имели право делегировать по два человека на тренерский совет, но на заседании правления никто не смог дать определение, какой регион считать ведущим.
С учетом размытости формулировки решено оставить демократическое право каждого региона делегировать на тренерский совет по одному представителю. Иначе дело попахивало бы неравноправием», – рассказал Нуждов.
Действующий председатель тренерского совета Максим Кугаевский отказался от комментариев.
«За кресло я не держусь», – отметил Кугаевский.
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