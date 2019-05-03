Александр Тихонов: Драчев стал фактически самодержцем, его решения – абсурд

Тихонов назвал происходящее в СБР «беспределом».
— Министр спорта Павел Колобков принимал у себя Драчева. Советую министру спорта почитать о бывшем главе Всеволжского района Владимире Драчеве. Сегодня там идут уголовные дела. Так вот что Драчев натворил на своем предыдущем месте работы и что может натворить в биатлоне.
Президент СБР стал фактически самодержцем и может в одиночку не только определять состав сборной, но и назначать председателя тренерского совета и порядок его работы, показывает уровень беспредела даже выше чем при команде Кущенко, Майгурова и Барнашова. Должность председателя тренерского совета при мне и изначально всегда была выборной. Как можно главных действующих лиц — тренеров лишать их хоть какого-то права голоса. СБР изначально создавался как демократическая структура, а превратился в диктатуру двух людей: Драчева и Нуждова. Я бы их отправил на обязательную диспансеризацию. Все принимаемые решения — просто абсурд. Столько звонков о происходящем в федерации безобразии мне никогда не шло, — написал Тихонов в своем блоге.
Тихонов был президентом Союза биатлонистов России с 1996 по 2008 годы. Драчев занимает эту должность с 18 мая 2018 года.
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