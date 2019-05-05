Ольга Вилухина родила сына

«Мы родились! 05.05.2019 г. в 07.19. Вес – 3230, рост – 51 см. Роман Валерьевич, мы тебя долго ждали, сокровище наше! Ты наше счастье и смысл жизни!» – написала Вилухина в своем
инстаграме.
Новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира, трехкратная чемпионка России. Двукратная серебряная медалистка
Олимпиады в Сочи в 2014 г. Однако решением Международного олимпийского комитета от 27 ноября 2017 г. Вилухина была лишена олимпийских наград и пожизненно отстранена от участия
в Олимпийских играх.
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