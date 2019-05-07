Самуэльссон недоволен президентом WADA, похвалившего Россию

Президент WADA Крэйг Риди отметил политическое вмешательство в допинговый скандал в России. Глава организации также сообщил, что большинство стран поддержало решение восстановить в правах РУСАДА.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал слова президента WADA.
«Я в очередной раз разочарован в связи с тем, что наши спортивные лидеры дают подобные комментарии. Сэр Крэйг Риди больше сосредоточен на атаках спортсменов с иной точкой зрения, чем на борьбе с допингом», - написал спортсмен в твиттере.
Напомним, 20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах решением исполкома WADA. При этом по условиям восстановления российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории в срок до 31 декабря.
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