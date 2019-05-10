Тихонов — Шипулину: Тебе Дума ничего не даст

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратился к биатлонисту Антону Шипулину, решившему баллотироваться в Государственную Думу. 26 мая спортсмен будет участвовать в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму.
— Антон, какая тебе Дума? Почитай комментарии и подумай, идти тебе туда или не идти? Там уже много спортсменов сидит, но мы не видели ни одного ни на трибуне, ни при решении вопросов о допинге, ни в комитете по спорту. Назовите хоть одно решение, которое повлияло бы на улучшение ситуации в спорте.
Тебе Дума ничего не даст, как не дала ничего всем остальным из наших олимпийцев, кроме безбедной жизни на протяжении четырёх лет и ничего неделания. Мы знаем, какого мнения народ об этих депутатах, — написал Тихонов на своем сайте.
На счету Шипулина 20 побед на этапах Кубка мира. В его активе одно золото, три серебра, три бронзы на чемпионатах мира. На Олимпиаде 2014 года в Сочи Шипулин выиграл золото в мужской эстафете.
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