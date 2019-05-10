Тихонов — Шипулину: Тебе Дума ничего не даст - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2019 22:00БиатлонКоноплев Александр

Тихонов — Шипулину: Тебе Дума ничего не даст

Тихонов отговаривает Шипулина от политической карьеры.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратился к биатлонисту Антону Шипулину, решившему баллотироваться в Государственную Думу. 26 мая спортсмен будет участвовать в праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму.

— Антон, какая тебе Дума? Почитай комментарии и подумай, идти тебе туда или не идти? Там уже много спортсменов сидит, но мы не видели ни одного ни на трибуне, ни при решении вопросов о допинге, ни в комитете по спорту. Назовите хоть одно решение, которое повлияло бы на улучшение ситуации в спорте.

Тебе Дума ничего не даст, как не дала ничего всем остальным из наших олимпийцев, кроме безбедной жизни на протяжении четырёх лет и ничего неделания. Мы знаем, какого мнения народ об этих депутатах, — написал Тихонов на своем сайте.

На счету Шипулина 20 побед на этапах Кубка мира. В его активе одно золото, три серебра, три бронзы на чемпионатах мира. На Олимпиаде 2014 года в Сочи Шипулин выиграл золото в мужской эстафете.

10/05 17:12Хоккей
RUS - NOR-5:2. Сборная России одержала первую победу на ЧМ-2019. Мы обсуждали это тутНаши обозреватели по косточками разобрали первый матч сборной России на чемпионате мира-2019. Заглядывайте и вы узнаете, почему не забил Овечкин, какого размера пиджак у Малкина и выжил ли Сергачев.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
10/05 20:41Хоккей
Василевскому–пятерка. Команде за концовку – двойка. Россия с победы стартовала на ЧМНаша команда мечты уверенно переиграла 5:2 сборную Норвегии. Осадок оставили две шайбы, пропущенные на последних минутах.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/05 20:17Футбол
«Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛПосле поражения в Каспийске от «Арсенала» (0:1) махачкалинский клуб потерял шансы сохранить прописку премьер-лиге. Плачевный итог сезона прокомментировал главный тренер команды.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
10/05 22:49Хоккей
А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцамиИ он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.
09/05 16:57Хоккей
Наша команда мечты: сборная России на чемпионате мира-2019Тренерскому штабу сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым удалось собрать на чемпионате мира настоящую дрим-тим.
10/05 17:13Футбол
Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страхПосле матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
10/05 08:47Хоккей
У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019Чемпионат мира по хоккею, который сегодня начинается в Словакии, должен ответить на очень интересные вопросы. Вот самые важные из них.
09/05 12:30Хоккей
Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в СловакииВ Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
10/05 20:40Футбол
Нелепейший автогол в матче «Оренбург» - «Урал». Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/05 07:24Хоккей
А один игрок улетел разводиться. Как выступали наши дрим-тим на ЧМ (спойлер – плохо!)На ЧМ в Словакии у нас собралась настоящая команда мечты. Кажется, что золото буквально в наших руках – нужно лишь немного подождать. Но мы вспомнили, как наши дрим-тим выступали раньше и ужаснулись. И пусть в этот раз такого не будет!
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
Новости
22:45 Футбол В «Локомотиве» не могут связаться с Денисовым
22:34 Футбол Юрий Семин: Яя Туре способен работать главным тренером
22:34 Футбол Курбан Бердыев: «Победа «Локомотива» заслуженна»
22:14 Футбол Агента Погба и Балотелли отстранили от футбола
22:00 Биатлон Тихонов — Шипулину: Тебе Дума ничего не даст
21:52 Футбол Юрий Семин: Денисов болен, все вопросы к генеральному директору
21:49 Футбол Вячеслав Подберезкин: Не знал, что у меня была желтая карточка, иначе не фолил бы
21:40 Футбол «Локомотив» гарантировал себе участие в еврокубках
21:31 Футбол «ПСЖ» откажется от ротации вратарей
21:19 Фигурное катание Медведева послала воздушный поцелуй хейтерам
21:11 Футбол Давид Луиз продлил контракт с «Челси»
21:07 Хоккей Никита Гусев: Для первого матча сыграли неплохо
20:59 Футбол «Локомотив» разгромил «Рубин»
20:54 Футбол Сборная России проиграла Венгрии на юниорском ЧЕ
20:26 Хоккей Никита Кучеров: Канадцы проиграли финнам? Ха-ха
20:24 Хоккей Илья Ковальчук: Потеряли концентрацию, так нельзя доигрывать матч
20:19 Хоккей Евгений Малкин: Два пропущенных гола – это наши ошибки
20:09 Футбол Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы по политическим причинам
20:04 Хоккей Третьяк: Сборная Норвегии – не самый сильный соперник, но наши играли в охоточку
19:56 Футбол Бенитес назвал лучший камбэк в истории Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика