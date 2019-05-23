Российские биатлонистки могут принять участие в неделе моды

Биатлонистки сборной России могут стать участницами Российской недели моды, сообщает ТАСС. В настоящее время Союз биатлонистов России (СБР) согласовывает условия выступления спортсменок в осеннем показе.
Российская неделя моды проходит дважды в год: в апреле и октябре. В нынешнем году осенний показ запланирован на 16-20 октября. Состав участниц будет определен после подписания соглашения.
Напомним, новый биатлонный сезон стартует 30 ноября, когда на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) пройдут сингл-микст и смешанная эстафета.
В настоящее время сборная России проводит первый подготовительный сбор перед сезоном в Белокурихе.
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