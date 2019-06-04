Ольга Зайцева: На мой взгляд, все сильнейшие биатлонистки уже ушли

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о конкуренции в женском биатлоне после завершения карьеры Лаурой Дальмайер и Габриэлы Коукаловой.
«На мой взгляд, все сильнейшие уже ушли, – приводит «RT» слова Зайцевой. – Сейчас нет таких величин, какие были в наше время.
При этом для нынешних девчонок конкуренция все равно очень высокая, и сейчас им ни в коем случае нельзя расслабляться и думать, что с уходом Коукаловой и Дальмайер станет легче».
Напомним, 17 мая о завершении карьеры объявила 25-летняя Дальмайер, а 28 мая – 29-летняя Коукалова, которая, впрочем, не выступала в предыдущих двух сезонах из-за проблем с икроножными мышцами.
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