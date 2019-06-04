Ольга Зайцева: На мой взгляд, все сильнейшие биатлонистки уже ушли В нынешнее межсезонье о завершении карьеры объявили Дальмайер и Коукалова.

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о конкуренции в женском биатлоне после завершения карьеры Лаурой Дальмайер и Габриэлы Коукаловой.

«На мой взгляд, все сильнейшие уже ушли, – приводит «RT» слова Зайцевой. – Сейчас нет таких величин, какие были в наше время.

При этом для нынешних девчонок конкуренция все равно очень высокая, и сейчас им ни в коем случае нельзя расслабляться и думать, что с уходом Коукаловой и Дальмайер станет легче».

Напомним, 17 мая о завершении карьеры объявила 25-летняя Дальмайер, а 28 мая – 29-летняя Коукалова, которая, впрочем, не выступала в предыдущих двух сезонах из-за проблем с икроножными мышцами.