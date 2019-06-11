Родченков предоставил IBU новые данные о положительных допинг-пробах российских биатлонистов

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.
Отмечается, что члены рабочей группы вышли на связь с Родченковым и он представил организации новую информацию, а также заявил, что готов сотрудничать по этому вопросу.
Ранее Родченков заявил, что экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов платил большие деньги бывшему главу IBU Андерсу Бессебергу за сокрытие положительных допинг-проб россиян.
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