Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего российского биатлониста - Советский спорт
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18 июня 2019 17:50БиатлонСметанникова Дарья

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего российского биатлониста

16 июня Артемий Хасанкаев был найден мертвым в Крыму после того, как отстал от туристической группы, имея при себе только лыжные палки.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное делу по факту гибели 17-летнего биатлониста Хасанкаева.

Как говорится на официальном сайте СК РФ, дело возбуждено по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Спортсмен пропал 15 июня на сборах команды из Мурманской области. Ранее сообщалось, что причиной смерти Хасанкаева могла стать остановка сердца.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 он занял 14-е место в индивидуальной гонке. Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге СБР.

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