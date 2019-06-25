Владимир Драчев: По контракту с Логиновым идет дискуссия Лидер сборной России пока не подписал контракт с СБР.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о переговорах с Александром Логиновым, который пока не подписал контракт с союзом.

«Работа идет, – приводит News.ru слова Драчева. – Было сказано, что Логинов уже готов подписать, но еще идет дискуссия.

Есть моменты, которые он бы хотел в качестве разногласий прописать. Я попросил его написать, с чем он согласен, с чем не согласен, что готов принять, и какие пункты хотел бы поменять».

Напомним, соглашение биатлониста с СБР устанавливает порядок выплаты бонусов за результаты, а также спонсорские обязательства спортсменов.

В прошлом сезоне 27-летний Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира и стал двукратным призером чемпионата мира.