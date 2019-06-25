Владимир Драчев: По контракту с Логиновым идет дискуссия

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о переговорах с Александром Логиновым, который пока не подписал контракт с союзом.
«Работа идет, – приводит News.ru слова Драчева. – Было сказано, что Логинов уже готов подписать, но еще идет дискуссия.
Есть моменты, которые он бы хотел в качестве разногласий прописать. Я попросил его написать, с чем он согласен, с чем не согласен, что готов принять, и какие пункты хотел бы поменять».
Напомним, соглашение биатлониста с СБР устанавливает порядок выплаты бонусов за результаты, а также спонсорские обязательства спортсменов.
В прошлом сезоне 27-летний Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира и стал двукратным призером чемпионата мира.
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