Биатлонисты Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на четыре года - Советский спорт
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25 июня 2019 13:27БиатлонЛипкин Антон

Биатлонисты Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на четыре года

Оба нарушили антидопинговые правила.

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации источника, оба спортсмена могли быть наказаны по итогам перепроверки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) допинг-проб, изъятых из московской лаборатории в январе этого года.

При этом обвинения были предъявлены Печенкину и Чернышову еще в августе 2018 года, после чего Печенкин, продолжающий карьеру, был отстранен от тренировочного процесса и соревнований.

Основанием для открытия дел послужили данные, предоставленные информатором WADA Григорием Родченковым. Также в нарушении допинговых правил подозревались олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, однако в их отношении решение пока не принято.

Добавим, что 27-летний Печенкин является чемпионом Европы и двукратным чемпионом Универсиады. 26-летний Чернышов в международных турнирах высоких результатов не добивался.

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