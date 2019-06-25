Биатлонисты Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на четыре года

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
По информации источника, оба спортсмена могли быть наказаны по итогам перепроверки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) допинг-проб, изъятых из московской лаборатории в январе этого года.
При этом обвинения были предъявлены Печенкину и Чернышову еще в августе 2018 года, после чего Печенкин, продолжающий карьеру, был отстранен от тренировочного процесса и соревнований.
Основанием для открытия дел послужили данные, предоставленные информатором WADA Григорием Родченковым. Также в нарушении допинговых правил подозревались олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, однако в их отношении решение пока не принято.
Добавим, что 27-летний Печенкин является чемпионом Европы и двукратным чемпионом Универсиады. 26-летний Чернышов в международных турнирах высоких результатов не добивался.
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