Два российских биатлониста дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Александр Чернышов и Александр Печенкин дисквалифицированы сроком на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Чернышов дисквалифицирован с момента принятия данного решения (21 июня 2019 года). Срок дисквалификации Печенкина начинается с даты принятия решения (21 июня 2019 года), но так как он был временно отстранен с 5 ноября 2018 года, этот период должен быть засчитан.
Как отмечается в пресс-релизе организации, оба спортсмена имеют 21 день для обжалования решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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