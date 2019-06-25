Два российских биатлониста дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил Международный Союз биатлонистов (IBU) обнародовал решение по делам российских биатлонистов Александра Печенкина и Александра Чернышова.

Александр Чернышов и Александр Печенкин дисквалифицированы сроком на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Чернышов дисквалифицирован с момента принятия данного решения (21 июня 2019 года). Срок дисквалификации Печенкина начинается с даты принятия решения (21 июня 2019 года), но так как он был временно отстранен с 5 ноября 2018 года, этот период должен быть засчитан.

Как отмечается в пресс-релизе организации, оба спортсмена имеют 21 день для обжалования решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).