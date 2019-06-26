Анфиса Резцова: Надо учиться, чтобы нас не ловили на допинге и все отстали Мощное выступление прославленной спортсменки.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова уверена, что проблема допинга в профессиональном спорте будет существовать всегда.

– Это только Резцова могла озвучить, что нам где-то чего-то давали, а мы даже не понимали что именно. Почему вы уперлись в биатлон? Весь спорт такой же. Причем не только российский. Наверное, мы как-то неправильно все это делаем, что на нас баллоны катят. Где-то попадаемся.

Мне кажется, что бороться бессмысленно. Единственное, надо учиться, как это правильно делать, чтобы нас не ловили и все отстали. Я больше, чем уверена, что спортсмены из других стран не «чисты», но, наверное, это правильно делают. Как говорится в пословице: не пойман – не вор, – приводит слова Резцовой «Спорт день за днем».