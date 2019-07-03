Пихлер получил работу в Олимпийском комитете Швеции

По итогам сезона Пихлер покинул пост наставника сборной Швеции, которую возглавлял с 2015 года. Под руководством 64-летнего специалиста команда выигрывала золотые медали Олимпиады-2018, а также завоевала золото, серебро и бронзу на чемпионате мира в Эстерсунде.
На место Пихлера в команду пришел 25-летний специалист из Германии Йоханнес Лукас.
Напомним, что Вольфганг Пихлер с 2011 по 2014 годы возглавлял сборную России.
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