Пихлер получил работу в Олимпийском комитете Швеции Немецкий тренер Вольфганг Пихлер займется поиском молодых талантов в шведском спорте. Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона страны, специалист будет работать в Олимпийском комитете Швеции.

По итогам сезона Пихлер покинул пост наставника сборной Швеции, которую возглавлял с 2015 года. Под руководством 64-летнего специалиста команда выигрывала золотые медали Олимпиады-2018, а также завоевала золото, серебро и бронзу на чемпионате мира в Эстерсунде.

На место Пихлера в команду пришел 25-летний специалист из Германии Йоханнес Лукас.

Напомним, что Вольфганг Пихлер с 2011 по 2014 годы возглавлял сборную России.