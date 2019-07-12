49 россиян вошли в международный пул допинг-тестирования IBU. Домрачевой в нем нет

Международный союз биатлонистов назвал фамилии 158 спортсменов, которые в следующем сезоне будут находиться под пристальным вниманием антидопинговых служб.
Включение в пул обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении.
В списке нет немки Лауры Дальмайер и белоруски Дарьи Домрачевой, которые завершили карьеру, но есть фамилии 49 россиян.
Мужчины: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Вадим Филимонов, Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Карим Халили, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Игорь Малиновский, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Александр Печенкин, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Максим Цветков, Алексей Волков.
Женщины: Татьяна Акимова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Кристина Ильченко, Елизавета Каплина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Екатерина Мошкова, Анна Никулина, Евгения Павлова, Кристина Резцова, Анастасия Шевченко, Полина Шевнина, Виктория Сливко, Ирина Старых, Наталья Ушкина, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Тамара Воронина, Екатерина Юрлова-Перхт.