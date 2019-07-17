СБР и Росгвардия договорились о снятии запрета на работу стрельбища в Ханты-Мансийске

«Совещание прошло плодотворно, все проблемные моменты были устранены. Хочу поблагодарить врио начальника ГУЛРРиГК Росгвардии Анатолия Маликова и его сотрудников за открытую, взвешенную государственную позицию по этому вопросу. В частности, было принято решение, что уже с завтрашнего дня будет открыто стрельбище биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске», – прокомментировал встречу первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Как сообщает пресс-служба СБР, на совещании было отмечено, что в установленные законом сроки в силу вступит новая редакция нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать подобных правовых коллизий. Было принято решение, что представители СБР войдут в рабочую группу по совершенствованию механизмов государственного контроля в сфере оборота оружия координационного совета, созданного при Росгвардии, на площадке которой будут рассматриваться вопросы, связанные с функционированием спортивных стрелковых объектов.
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