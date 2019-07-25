Дмитриева выиграла спринт на отборочных соревнованиях к чемпионату мира - Советский спорт
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25 июля 2019 15:09Биатлон

Дмитриева выиграла спринт на отборочных соревнованиях к чемпионату мира

Биатлонистка Ольга Дмитриева выиграла спринт на отборочных соревнованиях к чемпионату мира по летнему биатлону, которые проходят в эти дни в Тюмени.

Напомним, что чемпионат и первенство мира по летнему биатлону пройдут 23-25 августа в Раубичах (Белоруссия).

Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Женщины
Спринт

1. Ольга Дмитриев (Ульяновская область) – 20.47,2 (1)
2. Виктория Сливко (Тюменская область) +34,6 (1)
3. Тамара Воронина (Свердловская область) +45,3 (0)

Юниорки
Спринт

1. Юлия Лапина (Коми) – 22.12,0 (1)
2. Резеда Сибгатуллина (ЯНАО) – +28,2 (4)
3. Анастасия Халиуллина (Мордовия – Саратовская область) – +32,2 (0)

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